Liga Mundial de Surfe organiza festival de música ao vivo para assistir em casa

A Liga Mundial de Surfe (WSL) organizou o festival de música "Sounds of Surf" com 11 artistas se apresentando ao vivo em suas respectivas casas neste sábado. A ideia é entreter as pessoas durante a quarentena em razão da pandemia do novo coronavírus.

As apresentações acontecerão entre 18h30 e meia noite. Os artistas confirmados são: Armandinho, Teco Padaratz, Juliana Gorito, Hendo Bayer, The Cosmic Surfer Band, Summer Macedo, Paulinho Freitas, Moriel Costa e Chico Martins, Joe Turpel e DJ Bocaiuva. Todos eles têm um pouco da história de suas vidas ligadas ao surfe e vão fazer um "mini show" em suas próprias contas no Instagram.

"Música é uma parte muito importante da cultura do surfe. Poder contar com um alinhamento tão bacana e entreter nossos fãs de uma forma diferente nessa quarentena é motivo de alegria para nós", afirma Ivan Martinho, CEO da WSL para a América Latina.

Confira os horários das apresentações e os perfis no Instagram:

18h30: Hendo Bayer (@hendo_froth)

19h: Moriel Costa / Dazaranha (@dazaranha)

19h30: Chico Martins / Dazaranha (@dazarana)

20h: The Cosmic Surfer Band (@thecosmicsurferband)

20h30: Paulinho Freitas (@paulinhofreitax)

21h: Juliana Gorito (@juliana.gorito)

21h30: Armandinho (@armandinhoebanda)

22h: Teco Padaratz (@tpadaratz)

22h30: Summer Macedo (@summermacedo)

23h: Joe Turpel (@joeturpel)

23h30: DJ Bocayuva (@marcosbocayuva).