Liga norte-americana de futebol feminino é suspensa

SAN FRANCISCO - A Liga Profissional de Futebol Feminino dos Estados Unidos (WPS, na sigla em inglês) anunciou nesta segunda-feira que não realizará o campeonato nacional em 2012. A justificativa da entidade é usar este tempo para "focar na resolução de certos problemas legais pendentes que desafiam a Liga, como resultado de uma disputa com um ex-dono".

De acordo com comunicado oficial, a suspensão da temporada 2012 foi votada pelos dirigentes nesta segunda. No entanto, a entidade garantiu ter planos de voltar à ativa a partir de 2013.

"Nós realmente acreditamos que há espaço no esporte mundial para o futebol profissional feminino. Tomar a decisão de suspender a temporada de 2012 foi difícil e doloroso, mas foi necessário para resolver os atuais problemas e solidificar nosso negócio, em busca de fornecer o suporte necessário para os objetivos a longo prazo", disse a comissária da WPS, Jennifer O''Sullivan.

Com o anúncio da suspensão, Marta fica sem clube. Bicampeã do campeonato americano, com o Gold Pride, em 2010, e o New York Flash, em 2011, a brasileira pode voltar a atuar no Brasil ou na Suécia, onde também já jogou. Além dela, Abby Wambach, eleita terceira melhor jogadora do mundo pela Fifa, também está sem equipe.