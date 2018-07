Lili e Bárbara passam por qualifying no vôlei de praia

Cabeças de chave número 1 do qualifying, Lili e Bárbara Seixas folgaram na primeira rodada e só foram à quadra na segunda. Então, bateram as canadenses MacTavish e Whitaker por 2 sets a 0, com um duplo 21/13. Elas estão agora no Grupo F do torneio, que tem Holtwick/Semmler, Köhler/Schumacher, ambas da Alemanha, e Mashkova/Tsimbalova, do Casaquistão.

"Fizemos um bom jogo, com bastante sincronia no sistema defensivo e uma virada de bola eficiente. As medalhas que conquistamos nas últimas competições nos motivam ainda mais, mas sabemos que estes torneios já passaram. Agora, temos que focar aqui na Suíça, pois, apesar de sermos um time formado há pouco tempo, temos condições de lutar sempre pelo pódio", declarou Bárbara Seixas.

As brasileiras vêm de duas medalhas de bronze, uma no Grand Slam de Roma e outra no Mundial de Stare Jablonki, na Polônia. Com esses resultados, estão na segunda colocação do ranking mundial, atrás das compatriotas Taiana e Talita, que estão no Grupo C em Gstaad. Já Ágatha e Maria Elisa estão no Grupo H, enquanto Maria Clara e Carol caíram na chave G.