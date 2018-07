Lili e Bárbara reestreiam vencendo no vôlei de praia

Até domingo passado, quando foi campeã da última etapa do Circuito Brasileiro, Bárbara Seixas jogava com Ágatha, em parceria que conquistou o título nacional. Mas a CBV, que agora tem uma seleção (as duplas não são mais independentes e sim representantes de um país), decidiu mesclar as jogadoras. Como Juliana foi desconvocada, Maria Elisa, sua parceira, joga o Circuito Mundial com Ágatha.

E essa dupla também estreou vencendo os dois jogos do dia, sobre as canadenses Broder e Valjas e contra Mashkova/Tsimbalova, do Casaquistão, sem perder sets. A terceira representante do Brasil em Fuzhou é a dupla formada por Talita, antiga parceira de Maria Elisa, e Taiana. E elas também tiveram 100% nesta quinta, passando pelas checas Bonnerova e Hermannova e pelas italianas Gioria e Giombini, também sempre por 2 a 0.

MASCULINO - A chave masculina começou um dia antes em Fuzhou. Por isso, nesta quinta-feira foi realizada a terceira rodada da fase de grupos. Ricardo/Álvaro Filho, outra dupla formada pela CBV, é a única invicta entre as brasileiras. Como eles venceram os letões Sorokins e Smedins por 2 a 0 nesta madrugada, avançaram direto às oitavas de final.

Na mesma chave, Bruno Schmidt/Pedro Solberg, dupla campeã brasileira com vitória em sete etapas seguidas, terminou no segundo lugar, porque perdeu para Ricardo/Álvaro na quarta. Nesta madrugada, eles venceram os russos Prokopiev e Bogatov por 2 a 0 e avançaram à segunda fase, onde enfrentarão Smedins e Samoilovs, da Letônia.

Vitor Felipe e Evandro, que tinham vencido as duas partidas no primeiro dia, foram derrotados nesta quinta pelos ucranianos Popov e Samoday, por 2 a 1. Assim, vão ter que jogar a segunda fase, contra os australianos Kapa e McHugh.

A única dupla eliminada é Hevaldo/Thiago. Vindos do qualifying e jogando na China apenas porque Alison se machucou, os brasileiros chegaram à terceira derrota ao perderem para Chen/Li, da China, por 2 a 1.