Lili e Bárbara são bronze no Mundial de Vôlei de Praia As brasileiras Lili e Bárbara Seixas conquistaram neste sábado a medalha de bronze no Mundial de vôlei de Praia, realizado em Stare Jablonki, na Polônia. Campeãs mundiais Sub-21 há seis anos, elas reataram a dupla em 2013 e agora garantiram o terceiro lugar no Mundial com o triunfo sobre as norte-americanas April Ross e Whitney Pavlik por 2 sets a 0, com parciais de 21/18 e 21/15.