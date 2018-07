Lili e Bárbara Seixas vão à final no vôlei de praia As brasileiras Lili e Bárbara Seixas garantiram neste sábado vaga na final do Grand Slam de Gstaad, etapa do Circuito Mundial de vôlei de praia. Para brigar pelo título, a dupla superou as alemãs Ludwig e Walkenhorst por 2 sets a 0, com parciais de 21/18 e 21/15. No domingo, vão disputar a final contra as chinesas Chen Xue e Zhang Xi, que venceram as brasileiras Taiana e Talita na outra semifinal.