Com virada incrível, Lili e Carol Horta vão à semi do vôlei de praia

Em teoria, Lili e Carol Horta formam apenas a sexta melhor dupla feminina do Brasil no vôlei de praia. Mesmo assim, chegaram aos Jogos Pan-Americanos de Toronto como favoritas, representando um país que fez pódio completo no Campeonato Mundial. Neste sábado, por muito pouco não foram eliminadas. Só se salvaram porque marcaram oito pontos na sequência.

As brasileiras sofreram muito para vencer as inexperientes uruguaias Fabiana Gomez e Maria Eugenia Nieto, atletas que nunca disputaram o Circuito Mundial e que jamais sequer fizeram final no fraquíssimo Circuito Sul-Americano.

Lili/Carol Horta fez 21/14 no primeiro set e parecia que encaminharia a classificação. Mas as uruguaias reagiram no segundo set, vencendo por 21/19. Na última parcial, Gomez/Nieto chegou a abrir 11/7, mas permitiu uma incrível virada para 15/11, sempre no bom saque de Carol.

As brasileiras agora estão classificadas para as semifinais, onde vão enfrentar Ana Gallay/Georgina Klug, da Argentina. Essas rivais sim participam regularmente do Circuito Mundial, tendo chegado às oitavas de final de quatro torneios nesta temporada. Ainda assim, as brasileiras são favoritas.