Lili e Carol Horta perdem no vôlei de praia e disputam bronze

As brasileiras Lili e Carol Horta lutaram até fim, mas foram superadas pelas argentinas Ana Gallay e Georgina Klug no tie-break por 2 sets a 1, parciais de 17/21, 23/21 e 13/15, e disputarão a medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de Toronto. Para ficar com o terceiro lugar, as atletas terão de superar as canadenses Melissa Humana-Paredes e Taylor na terça-feira, às 16 horas (de Brasília).

"A gente teve muito erro básico e o outro time não é bobo. Elas jogam Circuito Mundial, estão rodadas, já jogamos muito contra e conhecem a gente. E elas acreditaram até o fim, infelizmente erramos umas bolas que fizeram a diferença no final", avalia Carol.

Frustrada, Lili pretende usar o tropeço deste domingo como lição. "Tivemos um momento grande de desconcentração no 12 a 8, com muitos erros, mas espero que a gente aprenda com esse momento, com essa dificuldade e leve mais tranquilidade."

A tensão entre as duas duplas dava o tom da partida. "Elas jogam dessa maneira com todo mundo. Para mim, não irrita. Estou c.. e andando para elas, acho que temos que fazer o nosso, elas podem gritar à vontade do lado de lá que f...", desabafou Lili, rindo na sequência.

Para Carol, o comportamento das adversárias não é novidade. "Nosso jogo contra elas sempre tem essa rivalidade, tem muito bate-boca. Elas provocam bastante e tem essa discussão", diz. E garante que isso não tirou a concentração da dupla brasileira. "Não atrapalhou, a gente já está acostumada a jogar contra elas e é sempre assim."

Por outro lado, a argentina Georgina Klug minimiza a rivalidade. "Na verdade temos uma boa relação com todas as equipes brasileiras, no vôlei de praia em particular temos uma relação muito bonita. Devemos felicitá-las porque fizeram uma partida excelente."

Nesta temporada, as duplas já haviam se enfrentado duas vezes, com uma vitória para cada lado. As brasileiras ganharam na fase de grupos do Major Series de Porec, na Noruega, enquanto Gallay e Klug triunfaram na repescagem do Open de Fuzhou, na China.