Lili/Bárbara e Maria Clara/Carol avançam em Roma

Lili e Bárbara Seixas nem precisaram entrar em quadra nesta quinta, pois as inglesas Dampney e Boulton desistiram de entrar em quadra. Assim, elas avançaram em primeiro lugar no Grupo F e invictas. Pela mesma chave, Ágatha e Maria Elisa venceram as casaques Mashkova e Tsimbalova por 2 sets a 0, com parciais 21/18 e 21/9, e asseguraram a vice-liderança do grupo.

As irmãs Maria Clara e Carol asseguraram o primeiro lugar do Grupo H com o triunfo sobre as italianas Gioria e Giombini por 2 sets a 1, com parciais de 21/19, 20/22 e 15/13.

Já Taiana e Taliuta perderam para as holandesas Keizer e Van Iersel por 2 sets a 1, com parciais de 21/19, 19/21 e 17/15. Assim, as brasileiras ficaram na segunda colocação no Grupo E e vão disputar a repescagem nesta sexta.