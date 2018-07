Lillard marca 50 pontos, mas Raptors supera o Blazers em Toronto

O jogo foi equilibrado durante todo o primeiro tempo. No terceiro quarto, o Raptors abriu vantagem, mas Lillard e o Blazers se recuperaram no período final. Foram incríveis 22 pontos para o armador nos últimos 12 minutos, com quatro bolas decisivas de três, mas o time da casa manteve a calma e definiu a vitória no lance livre de DeMar DeRozan.

O ala-armador do Raptors, aliás, terminou com 38 pontos e quebrou o recorde de lances livres consecutivos convertidos em uma partida da NBA, com 24. Ele ainda contou com o auxílio dos 28 pontos de Kyle Lowry para levar os canadenses à 12.ª vitória seguida em casa, a 41.ª da temporada, na segunda colocação da Conferência Leste. O Blazers é o sétimo do Oeste, com 33.

Quem também venceu na sexta, mas sem maiores dificuldades, foi o líder do Leste, o Cleveland Cavaliers. Comandada por LeBron James, a equipe recebeu o Washington Wizards e passou com tranquilidade por 108 a 83, chegando a 43.ª vitória. O Wizards é o décimo da mesma conferência, com 30.

O jogo foi tão fácil que LeBron nem precisou voltar à quadra no último período. Ainda assim, foi o destaque do Cavaliers, com 19 pontos e 13 rebotes, em dia que Kevin Love não atuou, poupado. Kyrie Irving marcou 21 pontos e deu oito assistências. Pelo Wizards, John Wall terminou com 17 pontos e Nenê marcou seis, em 16 minutos em quadra.

A terceira colocação do Leste é do Boston Celtics, que conseguiu uma suada vitória sobre o New York Knicks, em casa, por 105 a 104, graças aos 32 pontos de Isaiah Thomas. Em quarto, está o Miami Heat, que fez 112 a 102 no Philadelphia 76ers, com 21 pontos de Dwyane Wade.

A noite também teve outros brasileiros em quadra. Em casa, o Los Angeles Lakers mostrou mais uma vez fragilidade e foi atropelado pelo Atlanta Hawks, por 106 a 77, mas Marcelinho Huertas, que segue ganhando espaço, foi bem e terminou com 10 pontos. Já Raulzinho marcou somente um ponto na derrota de seu Utah Jazz fora de casa para o Memphis Grizzlies, por 94 a 88.

Confira os resultados de sexta-feira na NBA:

Charlotte Hornets 108 x 101 Indiana Pacers

Orlando Magic 84 x 102 Phoenix Suns

Philadelphia 76ers 102 x 112 Miami Heat

Boston Celtics 105 x 104 Boston Celtics

Toronto Raptors 117 x 115 Portland Trail Blazers

Cleveland Cavaliers 108 x 83 Washington Wizards

Memphis Grizzlies 94 x 88 Utah Jazz

Milwaukee Bucks 116 x 101 Minnesota Timberwolves

Denver Nuggets 120 x 121 Brooklyn Nets

Los Angeles Lakers 77 x 106 Atlanta Hawks

Acompanhe as partidas da NBA neste sábado:

Cleveland Cavaliers x Boston Celtics

New York Knicks x Detroit Pistons

Washington Wizards x Indiana Pacers

New Orleans Pelicans x Utah Jazz

Minnesota Timberwolves x Brooklyn Nets

Chicago Bulls x Houston Rockets

San Antonio Spurs x Sacramento Kings

Los Angeles Clippers x Atlanta Hawks