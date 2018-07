Lincoln se machuca e não joga amanhã contra o Vasco Antônio Carlos não vai poder contar com o melhor jogador do time para a partida contra o Vasco, amanhã, no Rio. O meia Lincoln sofreu uma contusão na coxa direita e é dúvida até para o jogo do próximo sábado, contra o Grêmio. "Infelizmente ocorreu a lesão no momento em que ele vinha crescendo", lamentou o treinador, que pode escalar Marquinhos ou Bruno Paulo se preferir uma formação mais ofensiva. Sua opção, no entanto, deve ser por Marcos Assunção.