Lincoln volta a brilhar, faz golaço e Grêmio vence Ypiranga para assumir a ponta

Com a vitória, o Grêmio foi a 22 pontos e assumiu a liderança do Campeonato Gaúcho, deixando para trás o São José, com 21. Já o Ypiranga estacionou nos 11 pontos, mas se manteve em sétimo lugar, na zona de classificação à próxima fase.

O Grêmio abriu o placar aos 27 minutos do primeiro tempo, quando Bobô foi lançado na área por Marcelo Hermes e passou para o meio, a bola desviou na zaga e Pedro Rocha apareceu para mandar de perna esquerda para o fundo do gol.

Antes do intervalo, o time tricolor tratou de ampliar a vantagem. Pedro Rocha cruzou da direita e Lincoln completou com um lindo toque. O adolescente de 17 anos saltou em direção à bola, mas virou-se de costas para o gol e, ainda no ar, mandou de calcanhar para as redes.

No segundo tempo, o Ypiranga diminuiu a diferença, mas contou com a sorte. Aos 10 minutos, Ernani cruzou da esquerda, Léo errou a cabeçada e a bola bateu na perna do zagueiro Fred, do Grêmio, indo contra a própria meta.

Até o final da partida, o Grêmio partiu para cima, mas parou no goleiro Carlão. Aos 21 minutos, Lincoln chutou nas mãos do arqueiro. Pouco depois, aos 29, foi a vez de Pedro Rocha exigir boa defesa do adversário.

Com a semana para treinar, o Grêmio volta a campo no próximo domingo, contra o Lajeadense, na Arena. O Ypiranga, por sua vez, recebe o Aimoré, vice-lanterna do Campeonato Gaúcho.