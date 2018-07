Apesar do empate com o Oeste na última rodada, por 1 a 1, Pintado gostou do desempenho do time e vai manter quase a mesma formação. Mudança certa apenas na defesa, com a volta de Anderson Luis, liberado após cumprir suspensão.

No ataque, Chimba ainda não foi liberado pelo departamento médico e vai realizar um teste físico antes do jogo para saber se tem condições de atuar. Se for vetado, Wellington deve jogar.