Linense derrota o Rio Claro e entra para zona de classificação no Grupo A

Com o resultado positivo, o Linense ultrapassou o São Bento, que perdeu para o Red Bull por 2 a 0 e caiu para terceiro lugar, com 11 pontos. O Rio Claro, por sua vez, segue na zona de rebaixamento, com oito pontos, em antepenúltimo lugar na classificação geral.

Debaixo de muita chuva, os visitantes foram ligeiramente melhores e criaram as principais chances de abrir o placar no primeiro tempo. O gol saiu aos 20 minutos. Anderson Aquino enfiou boa bola para William Pottker e o artilheiro deu um leve toque por cima do goleiro para marcar. O Linense seguiu superior e só não ampliou ainda na primeira etapa, pois o goleiro Lucas estava ligado.

A água não deu trégua depois do intervalo, mas o futebol foi escasso. Com mais atacantes em campo, o Rio Claro tentou fazer pressão, mas mostrou falta de repertório. Quando não arriscava de longe, sem direção, levantava a bola na área, facilitando a vida dos zagueiros do Linense.

Entre tantos cruzamentos, os donos da casa conseguiram criar uma boa chance, já aos 39 minutos. João Gabriel apareceu livre após cobrança de escanteio, mas parou em Oliveira, que mostrou grande reflexo e salvou o time visitante.

O Rio Claro volta a campo contra o São Bento, no próximo sábado, às 16 horas, no Walter Ribeiro, em Sorocaba. No mesmo dia, às 21 horas, o Linense encara o Red Bull, no Gilberto Siqueira Lopes, em Lins.

FICHA TÉCNICA:

RIO CLARO 0 X 1 LINENSE

RIO CLARO - Lucas Frigieri; Luis Felipe, Alex Silva, João Gabriel e Felipe Saturnino; Jean Patrick (Cleiton), Elsinho e Léo Costa; Índio, Romarinho (João Paulo) e Lucas Xavier (Joãozinho). Técnico: Sérgio Guedes.

LINENSE - Oliveira; Paulo Henrique (Auro), Jorge Luiz, Rodrigo Lobão (Ednei) e Guilherme Lazaroni; Zé Antônio, Fellipe Soutto, Bileu e Thiago Humberto; Anderson Aquino (Ricardinho) e William Pottker. Técnico: Moacir Júnior.

GOLS - William Pottker, aos 20 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Vinícius Furlan.

CARTÕES AMARELOS - João Gabriel (Rio Claro); Rodrigo Lobão e Ricardinho (Linense).

PÚBLICO e RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Augusto Schimidt Filho, em Rio Claro (SP).