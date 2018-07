Linense goleia o Água Santa em jogo marcado por cobra em campo

O Linense goleou por 4 a 0 o Água Santa, em partida disputada na tarde desta quarta-feira, no Estádio Gilbertão, em Lins, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. A equipe de Lins foi melhor do início ao fim e já ameaça a liderança do Grupo A, que tem São Bento e Santos como fortes concorrentes. O jogo, porém, ficou marcado por conta de uma cobra que entrou em campo.

Quando o Linense vencia o jogo por 1 a 0, os jogadores perceberam que uma pequena cobra estava no gramado. A partida ficou paralisada por menos de dois minutos até que Éder Loko não esperou ajuda dos administradores do estádio e chutou o animal, que acabou morrendo com o impacto.

Na tabela de classificação, o Linense soma dez pontos e assume a liderança do grupo. O Água Santa, por sua vez, continua fazendo uma campanha de altos e baixos. Com a derrota, perde a chance de ultrapassar o Corinthians na ponta do Grupo D, ficando com os mesmos dez pontos do início da rodada.

O Linense começou em cima do Água Santa e não demorou para abrir o marcador. Logo aos seis minutos, William Pottker recebeu da direita e só desviou para o fundo das redes. O clube de Diadema respondeu com Éder Loko, que obrigou Oliveira a fazer uma grande defesa.

Antes do apito final, o Linense se soltou ainda mais e marcou o segundo aos 41 minutos. Thiago Humberto pegou Oliveira adiantado e marcou de cobertura. O terceiro saiu aos 46. William Pottker recuperou a bola no sistema defensivo e achou Anderson Aquino livre de marcação para fazer mais um.

No segundo tempo, o Linense continuou ditando o ritmo e não deu espaços para o Água Santa. O quarto gol só saiu aos 38 minutos, quando William Pottker invadiu a área e chutou cruzado para dar números finais ao duelo.

Na próxima rodada, o Água Santa enfrenta o São Bento no sábado, às 17h, no Estádio Distrital do Inamar, em Diadema. O Linense, por sua vez, só volta a campo no dia 6 de março para pegar o Rio Claro às 18h30, no Estádio Augusto Schimidt Filho, em Rio Claro.

FICHA TÉCNICA

LINENSE 4 X 0 ÁGUA SANTA

LINENSE - Oliveira; Paulo Henrique, Rodrigo Lobão, Jorge Luiz e Rogério; Zé Antônio, Filipe Soutto, Bileu e Thiago Humberto (Bruno Paiva); William Pottker (Gabrielzinho) e Anderson Aquino (Schumacher). Técnico - Moacir Júnior.

ÁGUA SANTA - Roberto; Jonathan, Cléber, Eli Sabiá e Guina (Bruno Ré); Sérgio Manoel (Serginho), Russo, Éder Loko (Rafael Tavares) e Francisco Alex; Rafael Santiago e Everaldo. Técnico - Márcio Ribeiro.

ÁRBITRO - Leonardo Ferreira Lima.

CARTÕES AMARELOS - Zé Antônio e Bileu (Linense); Everaldo (Água Santa).

GOLS - Willian Pottker, aos seis, Thiago Humberto, aos 41, e Anderson Aquino, aos 46 minutos do primeiro tempo. Willian Pottker, aos 38 minutos do segundo tempo.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Gilbertão, em Lins (SP.