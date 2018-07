Linense goleia por 5 a 0, volta a sonhar com vaga e enterra o Capivariano

Nas últimas rodadas, o Linense vinha de dois empates e duas derrotas. Com a vitória, voltou a sonhar com classificação. Foi a 17 pontos, na terceira posição do Grupo A, contra 20 do vice-líder São Bento e 22 do Santos. Já o Capivariano estacionou na lanterna do Grupo C e geral, com apenas nove pontos, e seriamente ameaçado pelo rebaixamento.

O Linense foi superior desde os primeiros minutos do jogo. E, para ajudar, ainda contou com grande atuação do atacante Anderson Aquino. Ele inaugurou o placar aos 17 minutos. Após cruzamento da direita, o meia Thiago Humberto desviou para a pequena área e o artilheiro apenas completou.

O segundo gol do Linense saiu ainda no primeiro tempo, aos 26 minutos. Após um intenso bate-rebate, com três tentativas de finalização, Anderson Aquino finalmente mandou para o gol na quarta tentativa.

O atacante ainda anotou mais um logo aos quatro minutos do segundo tempo. Ele aproveitou o rebote do goleiro Cléber Alves, após conclusão de Thiago Humberto, e finalizou para as redes.

Depois do terceiro gol, o jogo virou um "passeio" do Linense. O quarto gol foi marcado pelo volante Bileu, que recebeu na área e bateu na saída do goleiro aos 21 minutos. A goleada ficou completa com o atacante Ricardinho, que bateu colocado no canto esquerdo do goleiro, aos 24 minutos.

Na próxima quarta-feira, às 19h30, o Linense volta a campo para enfrentar o São Paulo, no estádio Anísio Haddad, em São José do Rio Preto. Enquanto isso, o Capivariano recebe o São Bento, nos mesmos dia e horário, na Arena Capivari.

FICHA TÉCNICA

LINENSE 5 X 0 CAPIVARIANO

LINENSE - Oliveira; Paulo Henrique, Adalberto, Jorge Luiz e Rogério; Bileu (Fillipe Souto), Zé Antônio, Leandro Brasília e Thiago Humberto; Anderson Aquino (Ricardinho) e William Pottker (Gabrielzinho). Técnico: Moacir Júnior.

CAPIVARIANO - Cléber Alves; Rafael Cruz, Bruno Maia, Bonfim (Wagner) e Vicente; Fabrício Lusa (Chico), Wigor, Maguinho e Kleiton Domingues (Alex Barros); Rodolfo e Alex. Técnico: Roberto Fernandes.

GOLS - Anderson Aquino, aos 18 e aos 26 minutos do primeiro tempo; Anderson Aquino, aos 4, Bileu, aos 21, e Ricardinho, aos 24 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Adriano de Assis Miranda.

CARTÃO VERMELHO - Vicente (Capivariano).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - estádio Gilberto Siqueira Lopes, em Lins (SP).