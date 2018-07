Linense não deixa que Bragantino chegue ao G-8

Com o resultado, o time de Bragança Paulista ficou em 11.º lugar, com 11 pontos. Já o Linense é o 12.º, também com 11.

Em Itu, Ituano e Catanduvense se enfrentaram sem ter a aspiração de entrar para o seleto grupo dos oito clubes melhores colocados. Os dois buscavam apenas duas coisas: uma segunda vitória na competição e deixar com urgência o inferno na zona do rebaixamento.

No fim, porém, ninguém conseguiu nada, pois o jogo terminou empatado (1 a 1), com gol de Cléber para o Catanduvense e Vitor Hugo para o Ituano.

O time da casa acabou sendo o mais prejudicado com o empate, já que o pontinho tirou o Catanduvense da zona da degola, mas o Ituano permanece lá.