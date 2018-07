Linense pode assumir hoje a liderança O Campeonato Paulista pode ganhar um novo líder nesta noite, quando um jogo isolado completa a sétima rodada, que começou no último final de semana. O Linense enfrenta o XV de Piracicaba, às 19h30, no Estádio Barão da Serra Negra, e precisa de uma simples vitória para passar a Ponte Preta. Ainda sem perder no ano - três vitórias e três empates - a equipe aparece na sexta colocação, com 12 pontos, três a menos que a Ponte, atual líder.