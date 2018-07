Linense vence e pega vaga do Paulista no G-8 Com dois gols de Lenílson, um em cada tempo, o Linense derrotou o Paulista, ontem, no Estádio Jayme Cintra, de virada, por 2 a 1. Eduardo abriu o placar para o time de Jundiaí, que, com a derrota, sai do G-8, vaga ocupada agora pela equipe de Lins.