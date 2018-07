Liu Xiang, em busca de um novo começo

Os chineses não esquecem a cena: ídolo do país e grande nome do atletismo nacional, Liu Xiang não escondeu a expressão de dor e se retirou da pista do Ninho do Pássaro, na Olimpíada de Pequim, antes mesmo das eliminatórias dos 110 metros com barreiras.

Mas o calvário que o atleta enfrentou desde 2008, com a grave lesão no tendão de Aquiles que o retirou do esporte por mais de um ano, parece estar finalmente encerrado. Liu voltou a competir em 2010, com tempos modestos para quem, um dia, foi recordista mundial. Mas está, enfim, saudável.

Amanhã, na etapa de Xangai da Liga Diamante, Liu terá a chance de apagar a triste lembrança de Pequim. E diante de um oponente de peso: o americano David Oliver, o homem mais rápido da prova em 2010.