Liu Xiang supera o americano David Oliver e vence na Diamond League

XANGAI - Ex-recordista mundial, o chinês Liu Xiang não tomou conhecimento da série invicta do americano David Oliver neste domingo e venceu a prova dos 110 metros com barreira, na etapa de Xangai da Diamond League.

Xiang cruzou a linha de chegada com o tempo de 13s07, à frente de Oliver, com 13s18. O americano acumulava uma sequência de 18 vitórias seguidas, sem sofrer uma derrota em competições outdoor desde agosto de 2009. A medalha de bronze ficou com o também americano Aries Merritt, com 13s24.

Em busca da sua melhor forma no circuito, o chinês aprovou a nova técnica que utilizou neste domingo. "Eu não esperava muito da nova técnica. Só queria experimentá-la", afirmou o campeão olímpico e mundial. "Precisava ser paciente para não perder meu ritmo e nem ser afetado pelos outros competidores", completou.

Nos 100 metros rasos, o jamaicano Asafa Powell chegou na frente com 9s95, seguido do americano Michael Rodgers (10s01) e do compatriota Mario Forsythe (10s12). Principais velocistas da atualidade, o americano Tyson Gay e o jamaicano Usain Bolt não competiram na China.

Na prova feminina, a Jamaica voltou a brilhar com Veronica Campbell-Brown. Ela superou a americana Carmelita Jeter, que vinha dominando a prova nesta temporada. Aniversariante do dia, Campbell-Brown marcou 10s92, enquanto Jeter registrou 10s95. O bronze ficou com a nigeriana Blessing Okagbare, com 11s23. Apesar do revés, a americana ainda possui o melhor tempo do ano: 10s86.