Liu Xiang vence 110 m com barreiras nos Jogos Asiáticos

Ex-recordista mundial, Liu Xiang venceu a prova dos 110 metros com barreiras nos Jogos Asiáticos, em Guangzou, nesta quarta-feira, em uma forma de redenção com os torcedores chineses, depois de desapontá-los na Olimpíada de Pequim, há dois anos. O astro venceu com o tempo de 13s09, que é a sua melhor marca pessoal na temporada e o novo recorde da competição.

Esta foi a terceira vitória consecutiva de Liu Xiang nesta prova nos Jogos Asiáticos. "Eu não achei que seria capaz de correr em 13s09 e quebrar o recorde dos Jogos Asiáticos. Estou realmente muito feliz e realmente eu estava muito relaxado. A atmosfera no estádio era excelente", afirmou.

Liu Xiang enfrentou dificuldades nos últimos anos por conta de uma grave lesão no tendão de Aquiles. O atleta chinês foi campeão olímpico em 2004, em Atenas, e mundial, em Osaka, em 2007, dos 110 metros com barreiras. Em 2006, bateu o recorde mundial da prova com o tempo de 12s88, que foi ultrapassado por Dayron Robles em 2008.