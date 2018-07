Liu Xiang vence prova dos 110 metros em Birmingham

Liu assinalou o recorde nacional de 7,41 segundos nos 60 metros com barreiras no meeting indoor de Birmingham, nove centésimos de segundo à frente de Robles.

O recordista mundial Robles foi desclassificado em Daegu após cruzar a linha em primeiro lugar. A medalha de ouro ficou com o americano Jason Richardson e Liu levou a prata.

O vencedor dos 100 metros rasos dos Jogos da Comunidade Britânica Lerone Clarke ofuscou o colega jamaicano Asafa Powell, vencendo os 60 metros rasos estabelecendo novo recorde nacional com 6.47 segundos.

Outro jamaicano, Nesta Carter, foi o segundo com o ex-recordista mundial dos 100 metros rasos Powell em terceiro.

"Eu mantive o foco. Eu sabia que tudo o que eu tinha a fazer era sair dos blocos e ser rápido, me levantar e correr, não importa quem estava na frente, apenas concentrar-me em mim", disse Clarke.

A ex-campeã mundial do salto em distância Tianna Madison, dos Estados Unidos, que reemergiu como velocista, venceu os 60 metros feminino em 7,07 segundos.

A etíope ex-campeã mundial júnior de cross-country Genzebe Dibaba não foi ameaçada na prova dos 1.500 metros feminino, vencendo em 4min01s33. A medalha de prata Hannah England, da Grã-Bretanha, terminou oito segundos depois em segundo lugar.

A recordista mundial do salto com vara, Holly Bleasdale, que saltou 4,87 metros na França no mês passado e lançou-se na disputa por uma medalha olímpica em Londres este ano, derrotou a ex-campeã mundial, a polonesa Anna Rogowska, ao saltar uma altura de 4,70 metros.

"Eu ainda sinto que há algo faltando no meu salto. Minha corrida foi muito boa hoje de novo, mas eu não consigo transferir essa velocidade para a minha vara e saltar grandes alturas, mas para chegar a 4,70 eu realmente fui feliz", disse Bleasdale.

A companheira de equipe de Bleasdale, Jessica Ennis, campeã mundial no heptatlo em 2009, venceu os 60 metros com barreiras em 7,87 segundos, em sua última competição antes do próximo Campeonato Mundial Indoor, em Istambul no mês que vem.

(Reportagem de John Mehaffey em Londres)