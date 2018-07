Liverpool empata sem gols com West Ham pela Copa da Inglaterra

O Liverpool ficou no empate sem gols com o West Ham neste sábado, em casa, pela Copa da Inglaterra. Com o resultado, o time do técnico Jurgen Klopp agora terá de ir para Londres jogar o replay e definir quem ficará com a vaga para as oitavas de final da competição.

As duas equipes entraram em campo com reservas. E mesmo sem o goleiro principal, o West Ham contou com grande atuação de Darren Randolph e conseguiu segurar o ataque do Liverpool formado pelo inglês Jordon Ibe e o português João Carlos.

O empate sem gols em casa é mais resultado ruim que o Liverpool coleciona na atual temporada. O time também não vai muito bem das pernas no Campeonato Inglês, no qual ocupa o sétimo lugar com 34 pontos, a 13 de distância do líder Leicester. E é justamente contra o primeiro colocado o próximo confronto do Liverpool, na terça-feira, fora de casa. O West Ham, no mesmo dia, recebe o Aston Villa.