Liverpool prefere vaga na Copa dos Campeões a título O Liverpool disputa hoje, às 13 horas (de Brasília), no Estádio de Wembley, o título da Copa da Liga Inglesa, diante do Cardiff, de País de Gales. Mas a equipe dos Reds não esconde que o grande objetivo da temporada é ficar entre os quatro primeiros do Campeonato Inglês é ficar com uma das vagas na Copa dos Campeões da Europa. "Toda conquista é importante, mas a nossa grande motivação é a Copa dos Campeões", afirmou o atacante Craig Bellamy.