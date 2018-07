Liverpool vence o clássico em Londres na 'raça'

O lateral-direito Glen Johnson foi o herói da vitória do Liverpool sobre o Chelsea por 2 a 1, ontem, em Londres. Ele foi o autor do segundo gol, aos 42 minutos do segundo tempo. Com o resultado, o time da terra dos Beatles chegou a 22 pontos, ainda distante do líder do Campeonato Inglês, o Manchester City, que tem 34. O Chelsea segue também com 22.

Com eficiente e rápido toque de bola, o Liverpool dominou o primeiro tempo. E saiu na frente do placar aos 33, depois de uma roubada de bola e troca de passes que culminou no chute de Máxi Rodriguez. No segundo tempo o Chelsea mudou a marcação, foi à frente e chegou ao empate aos 10, com Sturridge completando chute cruzado de Malouda.

O Chelsea passou a pressionar nos minutos seguintes e teria virado o placar não fosse uma grande defesa do goleiro Reina, em cabeceio do zagueiro brasileiro David Luiz.

E quando todos pensavam que o empate seria o resultado final no Stanford Bridge, o lateral Glen Johnson avançou pela direita, passou por um adversário, cortou para o meio e, entre o goleiro e vários defensores do Chelsea, bateu cruzado no canto direito, decretando a vitória do Liverpool por 2 a 1.

A 12.ª rodada fecha hoje com o jogo, em Londres, entre o Tottenham e o Aston Villa.

Itália. Ao vencer e convencer na rodada de ontem, a Juventus voltou a ocupar a liderança do Campeonato Italiano. A Juve bateu o Palermo por 3 a 0, no novo Estádio Delle Alpi, e passou a 22 pontos (mesma pontuação da Lazio, mas com melhor saldo de gols). Os gols da líder foram marcados por Simone Pepe, de cabeça, no primeiro tempo, Matri, que ampliou no início da segunda etapa, e Marchisio, que completou o placar, diante de um público de 26 mil pagantes.

A Juventus estava sem jogar desde o dia 29 de outubro, quando venceu a Internazionale por 2 a 1. O jogo contra o Napoli, dia 6 deste mês, foi adiado para dezembro por causa das fortes chuvas no Sul da Itália. Além disso, a Série A foi interrompida na semana passada por causa das datas Fifa. "Foi muito importante jogar bem de novo e conquistar os três pontos depois de uma longa pausa", disse o técnico da Juve, Antonio Conte, que exagerou ao comparar a partida a uma final de Copa do Mundo.

A equipe de Turim e a Lazio foram beneficiadas pela derrota da Udinese (21 pontos), diante do Parma por 2 a 0, gols de Biabiany e Giovinco (pênalti). Desta vez, Di Natale, artilheiro do campeonato com oito gols, não brilhou: seu maior lance de perigo foi uma falta que acertou o travessão no segundo tempo. "Eu avisei na véspera que não podemos ser muito pretensiosos. Pelo visto, não me fiz entender. Temos de ser mais cautelosos, porque esta é uma liga perigosa, para todos", disse o técnico da Udinese, Francesco Guidolin.

Espanha. O destaque na rodada de ontem ficou por conta da vitória do Athletic Bilbao, sobre o Sevilla, por 2 a 1. O time basco, visitante, saiu na frente com gol de Iraola. Navas empatou ainda na primeira etapa e De Marcos fez o gol da vitória do Athletic na etapa final.