Lochte bate mais um recorde mundial em Istambul

Ele, que já tinha o recorde do campeonato nos 100m medley, batido em Dubai, em 2010, foi o mais rápido das semifinais com 50s71, superando em cinco centésimos o antigo recorde mundial, do esloveno Peter Mankoc. A final dos 100m medley acontecerá no domingo e Lochte vai atrás do seu quinto ouro só em Istambul.

Como ele também deverá nadar o revezamento 4x100m medley no domingo, pode chegar a históricos 20 ouros na história e igualar o deu desempenho do Mundial de Dubai, quando também venceu seis provas. No total, já são 27 medalhas em Mundiais de Curta e 19 em piscina longa.

Quem também começa a escrever uma história de sucesso é a lituana Ruta Meilutyte. A adolescente de 15 anos venceu os 100m peito, prova da qual é campeã olímpica, com 1min03s52 (recorde do campeonato), e chegou ao seu segundo ouro em Istambul e à terceira medalha. A norte-americana Jessica Hardy terminou apenas em quinto.

Outra adolescente sensação, a chinesa Ye Shiwen, de 16 anos, venceu o 200m medley com o tempo de 2min04s64, novo recorde do campeonato. A húngara Katinka Hosszú bateu em segundo e chegou à sua quarta medalha em Istambul.

Nos 100m livre, o russo Vladimir Morozov, considerado no seu país como o "novo Popov", foi o mais rápido das semifinais, com 45s79, acima do recorde do campeonato, de 45s52, batido por ele pela manhã. Na sexta o jovem de 20 anos já havia faturado o ouro nos 50m livre, se colocando como o grande velocista do Mundial, uma vez que Cesar Cielo optou por tirar férias.