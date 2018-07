Lochte bate Michael Phelps nos 400m medley nas seletivas norte-americanas

Ryan Lochte reafirmou seu status de melhor nadador de quatro estilos ao derrotar Michael Phelps nas seletivas norte-americanas nesta segunda-feira, em Omaha, no Nebraska.

Lochte, mesmo desacelerando no final, venceu com o tempo de 4min07s06. Phelps liderou o trecho inicial, no nado borboleta, mas caiu para o terceiro lugar antes do último quarto da prova, que é nadado no crawl. Terminou com o tempo de 4min07s89, enquanto Tyler Clary, vice-campeão do Mundial de Xangai, no ano passado, chegou em terceiro, com 4min09s92. Apenas os dois melhores carimbam o passaporte para Londres.

"A primeira prova é sempre a mais difícil", disse Lochte, que já tem seis medalhas olímpicos, incluindo três de ouro."É ótimo estar na equipe. Agora eu osso respirar mais fundo e relaxar...Eu ainda tenho tantas provas nesta competição". Depois de ultrapassar Phelps como novo porta-estandarte da natação ao conquistar cinco medalhas de ouro em Xangai, espera-se Lochte participe de ao menos seis provas em Londres.

Phelps é bicampeão olímpico nos 400m medley e é o detentor do recorde mundial (4min03s84). Mas o nadador de 26 anos, que se viu às voltas com falta de motivação depois de Pequim, havia inicialmente planejado ficar fora dos 400m medley, uma prova que exige muito fisicamente.

Posteriormente, ele mudou de ideia. "Fiquei satisfeito com isso", disse Phelps, que deve disputar cabeça a cabeça com Lochte em até cinco provas das seletivas. "Houve muita discussão a respeito desta prova mas no final eu quis disputá-la. É uma prova que fiz durante toda a minha carreira e eu quero encerrá-la participando dela".