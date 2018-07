Lochte bate o primeiro recorde pós-maiôs

"Queria fazer aquilo que todos consideravam impossível", disse o americano de 26 anos, que cravou seu nome na história ao vencer os 200 m medley com o tempo de 1min54s00 - melhorou a marca, que era dele desde 2009, em 10 centésimos.

Lochte relegou o compatriota Michael Phelps, que ficou com a prata, mais uma vez ao papel de coadjuvante. "Estou um pouco decepcionado", afirmou o multicampeão, que fez 1min54s16, também derrotado pelo amigo nos 200 m livre. O húngaro Laszlo Cseh foi o 3.º, com 1min57s69.

Decepção. Thiago Pereira mais uma vez decepcionou no fim da prova. O brasileiro se manteve entre os três primeiros colocados nos 150 metros iniciais da disputa. Mas, ao entrar no estilo crawl, perdeu ritmo para terminar em 6.º, com 1min59s00.

Após a prova, Thiago reclamou de dores de cabeça e vomitou. De acordo com a Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, o nadador havia se sentido mal na véspera da disputa, mas, mesmo assim, decidiu competir.

Ainda em busca de sua primeira medalha mundial, Thiago disputará os 400 m medley. Ele terá dois dias de descanso antes de encarar a semifinal, no domingo, e a final, no mesmo dia.