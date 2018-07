Lochte bate Phelps e dupla vai a Jogos nos 400m medley

Lochte venceu a prova com o tempo de 4min07s06, seguido por Phelps, que marcou 4min07s89 e chegou a liderar durante o nado borboleta, mas viu o seu adversário assumir a primeira colocação no estilo peito. Clary, que ficou em segundo nos 400 metros medley no Mundial de Esportes Aquáticos de 2011, marcou 4min09s92 e terminou apenas na terceira posição, fora de Londres.

"A primeira prova é sempre a mais difícil. Agora, eu posso respirar fundo e relaxar", disse Lochte. "Fiquei muito satisfeito com isso. Eu disse que se eu fizesse 4min07, eu estaria feliz", comentou Phelps.

Phelps venceu os 400 metros medley nas duas últimas edições dos Jogos Olímpicos, mas prometeu que não competiria mais na prova após Pequim. Ele, porém, reviu a sua decisão e agora vai duelar em Londres com Lochte, atual campeão mundial da disputa.