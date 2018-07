Lochte bate recorde dos 400 m medley no Mundial em Piscina Curta

O Campeonato Mundial de Natação em Piscina Curta (25 metros), realizado em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, registrou nesta quinta-feira a quebra de recordes da competição durante as eliminatórias da manhã (horário local). E o principal destaque foi o norte-americano Ryan Lochte, que quebrou a própria marca na disputa dos 400 metros medley.

Em Dubai, Lochte já fracassou na tentativa de conquistar oito medalhas de ouro ao ficar até fora do pódio com a equipe dos Estados Unidos no revezamento 4 x 100 metros livre, na quarta-feira. Mas mostrou estar recuperado da frustração ao se classificar para a final dos 400 metros medley com o tempo de 4min01s76, batendo o próprio recorde, registrado no Mundial de 2006.

Ariana Kukors dominou as eliminatórias dos 100 metros medley e bateu o recorde do campeonato com o tempo de 59s14. A norte-americana superou a marca anterior, que era da compatriota Jenny Thompson (59s30), obtida em 1999. Já a sueca Therese Alshammar quebrou o recorde dos 50 metros borboleta, com o tempo de 25s23. O recorde era da australiana Felicity Galvez, com 25s32, conseguido em 2008.