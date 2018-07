Lochte derruba 1º recorde individual sem maiô hi-tech

"Recordes mundiais são apenas recordes e eles devem ser quebrados. É uma questão de tempo", disse o nadador. "Mas acho que sou sortudo, já que o meu veio primeiro."

Anteontem, o revezamento feminino 4 x 200 metros nado livre da China conseguiu superar o primeiro recorde mundial com as novas vestimentas. Após Lochte, os russos do 4x 200 metros livre também melhoraram o recorde mundial da prova.

Os maiôs tecnológicos, que permitiam uma maior flutuabilidade dos nadadores, foram proibidos em 1º de janeiro deste ano. Criados em 2008 - o primeiro foi o LZR Racer, da Speedo -, ajudaram a superar 255 recordes mundiais nesse período.