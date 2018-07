Lochte desbanca Phelps nos 200m livre em Xangai

Lochte, de 26 anos, que até então sempre esteve à sombra de Phelps e do já aposentado Aaron Peirsol, venceu uma disputa de altíssimo nível e emerge por enquanto como o principal concorrente do multicampeão olímpico para Londres 2012.

"É um grande ganho de confiança", disse Lochte a repórteres após conquistar a medalha de ouro com o tempo de 1min44s44. "Foi a prova mais disputada que eu já participei."

Phelps, que já fora derrotado pelo alemão Paul Biedermann na mesma prova no Mundial de 2009 em Roma, estabeleceu os 200m livre como a prova principal de seus treinamentos, numa tentativa de provar que é um dos melhores e mais versáteis nadadores de todos os tempos.

No entanto, ele classificou-se para a final apenas com o quinto melhor tempo e foi obrigado a nadar na raia dois. Phelps começou forte e liderou os primeiros 50 e 100 metros, até Lochte conseguir uma recuperação incrível que o fez passar pelo russo Nikita Lobintsev e depois por Phelps.

Os dois rivais entraram nos últimos 50 metros com diferença de apenas 0s6 e Phelps parecia em condições de passar o compatriota, mas Lochte manteve a ponta e venceu com 0s35 de vantagem. Biedermann ficou com o bronze, com 1min44s88.

(Reportagem adicional de Soo Ai Peng)