Lochte quer seu lugar entre os melhores

SÃO PAULO - Se Michael Phelps não conseguir repetir suas grandes apresentações na Olimpíada de Londres/2012, seu amigo não terá maiores problemas para assumir a posição de astro do evento. O talento nas piscinas de Ryan Lochte é inegável tanto quanto seu estilo nada peculiar.

Nos últimos anos, o nadador assumiu sem muitos problemas o papel de coadjuvante diante do brilho do colega e compatriota, especialmente na Olimpíada de Pequim, quando parecia ser, ao lado do húngaro Laszlo Czech, o único com alguma condição de evitar a conquista de inéditas oito medalhas de ouro em uma mesma edição dos Jogos.

Ainda assim, a relação foi sempre de amizade e admiração mútua.

A situação não mudou quando a balança pendeu para o outro lado. Sem estímulo e desgastado, Phelps não foi capaz de manter o nível físico e técnico da Olimpíada enquanto Lochte progrediu a ponto de o técnico do fenômeno da natação, Bob Bowman, admitir no ano passado que o amigo e rival de seu pupilo era, naquele momento, o melhor nadador do mundo.

A previsão se confirmaria este ano quando Lochte conseguiu o que parecia impossível: durante o Mundial de Xangai, tornou-se o primeiro nadador a quebrar um recorde mundial após a restrição no uso dos maiôs tecnológicos – 1min54s00 nos 200 metros medley. Imaginava-se que tal feito demoraria uma década para acontecer.

Seu estilo descontraído, mais para jogador de basquete e surfista do que para nadador, também contribuiu para aumentar a fama.

SUNGA ROSA

Ao contrário de Phelps, discreto é uma palavra que não consta no dicionário do espalhafatoso Lochte. Dentadura de diamantes, tênis fosforescentes e sungas rosa-choque já são marca registrada e serão uma atração a mais para a torcida que acompanhar as provas em Londres.