Lochte termina Mundial de Natação com sete medalhas

Neste domingo, Lochte somou três medalhas de ouro. Começou o dia com a vitória nos 200 metros costas, quando ainda bateu o recorde do campeonato (1min46s689). Depois, ele ganhou os 100 metros medley, com o tempo de 50s86. E, por fim, ajudou a equipe dos Estados Unidos a vencer o revezamento 4x100 metros medley, também com recorde do campeonato (3min20s99).

Antes disso, o nadador norte-americano de 26 anos tinha conquistado ouro nos 200 metros medley, nos 400 metros medley e nos 200 metros livre, além da prata no revezamento 4x200 metros livre. Assim, a única prova em que não conseguiu chegar ao pódio no Mundial de Dubai foi no revezamento 4x100 metros livre, na qual os Estados Unidos ficou em quarto lugar.

Mas, apesar das seis medalhas de ouro, o feito mais importante de Lochte na competição em Dubai foi ter batido o recorde mundial dos 200 metros medley e dos 400 metros medley. Assim, ele se tornou o primeiro nadador a bater um recorde mundial em prova individual desde que os maiôs tecnológicos foram proibidos na natação, em 1º de janeiro de 2010.

Por tudo isso, Lochte foi eleito o melhor nadador do Mundial de Dubai, mostrando que pode rivalizar com Phelps e ser uma das estrelas da natação na Olimpíada de Londres, em 2012. No feminino, o destaque individual da competição encerrada neste domingo foi a espanhola Mireia Belmonte, que somou três medalhas de ouro e uma de prata.