Loco Abreu se prepara para clássico de domingo A grande preocupação do Botafogo nestes primeiros meses do ano é o baixo rendimento de Loco Abreu. Ídolo da torcida, o uruguaio vive seu pior momento desde que chegou ao clube, em 2010. Nas últimas semanas foi poupado e se dedicou a exercícios físicos e técnicos. Nestes dias que antecedem o clássico com o Fluminense, domingo, a expectativa do técnico Oswaldo de Oliveira e dos companheiros é por um Loco Abreu renovado. "Todos sabemos de sua qualidade e importância. Esse trabalho diferenciado vai ser importante para o Loco", disse o meia Andrezinho.