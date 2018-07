Lojas próximas ao estádio faturam alto

Sem a presença da imprensa (como é costume no clube em véspera de jogo), o Boca Juniors realizou a partir das 10h30 o seu último treino antes de encarar o Alvinegro. Os jogadores, que estão concentrados desde segunda-feira, chegaram de ônibus e não tiveram contato com os torcedores que o esperavam na porta do centro de treinamento.

No mesmo horário, em La Bombonera, que fica ao lado do CT, um grupo de funcionários retocava a pintura das arquibancadas, enquanto outro cuidava do gramado sob os olhares curiosos de torcedores que buscavam atrás das grades de proteção às áreas de acesso às arquibancadas o melhor ângulo para ver o mítico estádio. Empresas patrocinadores da Libertadores descarregavam faixas, banners e outros materiais de divulgação de suas marcas.

Já no clima da final da Libertadores, as lojas nos arredores de La Bombonera tentavam faturar alto com a decisão. Artigos com o símbolo do Corinthians, como cachecóis, ficavam expostos na calçada. Uma loja até vendia um chaveiro no formato do troféu da Libertadores com o escudo corintiano estampado ao preço de 25 pesos (R$ 12).

A circulação de cambistas também era grande. Um deles oferecia entradas para o setor destinado à torcida do Corinthians por 300 pesos ( R$ 150) a um grupo de corintianos que está passando férias em Buenos Aires e foi visitar o Museu do Boca. "O ingresso estava com jeito de ser falso. Achamos melhor não comprar", disse um rapaz que se identificou como Roberto. / R.R.