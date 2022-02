Lomba considera empate justo e valoriza oportunidade para reservas do Palmeiras

No dia em que o ataque do Palmeiras não funcionou, o goleiro Marcelo Lomba foi um dos principais destaques do empate sem gols contra a Internacional de Limeira neste domingo. Recém-chegado, Lomba considerou que o empate foi um placar justo e citou que as condições climáticas e o gramado dificultaram o jogo do Palmeiras.

"Foi um jogo muito igual. Em um dia que o calor dificulta e há um campo mais pesado do que estamos acostumados, prevalece a competição e disputa de bola. O resultado foi justo. Queríamos ter jogado mais, ter tido um pouco mais a bola, como é o que o Abel costuma fazer", analisou o jogador.

Leia Também Inter de Limeira e Palmeiras deixam a desejar e empatam sem gols pelo Paulistão

Marcelo Lomba fez ótima defesa já na primeira bola do jogo, em um cabeceio de Matheus Mancini. Depois, o goleiro ainda pegou um chute de longa distância, feito por Lima, para manter o placar zerado.

O foco da equipe de Abel Ferreira está na disputa da Recopa Sul-Americana, que será decidida no meio da próxima semana. Por conta disso e dos desfalques, o Palmeiras entrou em campo utilizando boa parte do time considerado reserva. Dos titulares, apenas Zé Rafael começou jogando.

"Agora é virar a página. Foi importante os jogadores terem tido oportunidade hoje. É um ano muito longo e a gente quer que todo mundo esteja bem e preparado para o momento de jogos como hoje e de quarta-feira", resumiu o goleiro Marcelo Lomba.

Em meio a uma longa busca por um camisa 9, o Palmeiras não teve um bom desempenho ofensivo neste domingo. O time de Abel Ferreira tentou finalizar nove vezes e apenas uma delas foi no gol. Apesar de não ter vivido seu melhor dia, o time alviverde se mantém invicto no Campeonato Paulista. São 17 pontos somados, na liderança do Grupo C do torneio, com dois jogos a menos.