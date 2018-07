Londres 2012 detalha planos de ingressos gratuitos para alunos

LONDRES - Os organizadores da Olimpíada de Londres 2012 apresentaram nesta segunda-feira um esquema de oferta de ingressos gratuitos para alunos de escolas.

Os organizadores disseram que 125 mil ingressos - alguns dos quais para os eventos mais procurados, incluindo as provas do velocista Usain Bolt - serão distribuídos para escolas na capital que se cadastraram no programa "Get Set" até 16 de dezembro do ano passado.

Outros 50 mil ingressos serão disponibilizados para escolas fora de Londres, e 25 mil serão distribuídos pelas associações Olímpica e Paraolímpica britânica, o Ministério do Esporte e para militares britânicos.

O prefeito de Londres, Boris Johnson, disse à Reuters após a apresentação em uma escola na zona norte de Londres que dois terços dos ingressos disponibilizados são para os eventos olímpicos, excluindo as cerimônias de abertura e encerramento.

Caberá às escolas decidir como distribuir seus ingressos.

Mais ingressos gratuitos também poderão ser distribuídos mais perto dos eventos, para evitar os lugares vagos vistos em Olimpíadas anteriores.

"Achamos que um ingresso gratuito em cada oito era o número certo," disse o prefeito depois de jogar tênis de mesa com alunos em um playground. "Não é bom distribuir ingressos gratuitos demais, para não desvalorizá-los."

"Mas acho que haverá oportunidades para crianças assistirem aos eventos se houver ingressos sobrando e o Parque Olímpico precisar ser preenchido no dia."