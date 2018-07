Londres aumenta equipe da cerimônia de encerramento

O figurinista por trás da turnê Monster Ball de Lady Gaga e o homem que compõe músicas de filmes de James Bond se juntaram à equipe encarregada da organização da cerimônia de encerramento do Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, marcada para o dia 12 de agosto.

Es Devlin foi nomeado designer. Ela já trabalhou nas turnês de Lady Gaga, Muse, Kanye West, Take That e Pet Shop Boys. Já o diretor musical David Arnold fez as partituras para o mais recente filme de James Bond e já compôs músicas para George Michael, Iggy Pop e Bjork.

Eles vão trabalhar com o diretor artístico Kim Gavin. Ele coreografou e dirigiu o Concerto para Diana em 2007, em uma homenagem ao décimo aniversário da morte da princesa. A mesma equipe, liderada pelo produtor executivo Stephen Daldry, também será responsável pela cerimônia de encerramento dos Jogos Paraolímpicos.