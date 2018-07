Londres bate Doha e terá o Mundial de Atletismo de 2017

O fato de ter sido escolhida para receber a próxima Olimpíada acabou pesando para Londres, que tinha como grande trunfo o fato de já estar bem estruturada para ser o palco de um evento grande como um Mundial de Atletismo.

A decisão de eleger Londres foi tomada após votação na qual participaram 27 membros do conselho da Iaaf, em Monaco, e deu à capital inglesa o direito de abrigar o 16.º Mundial de Atletismo, que antes terá uma edição em Moscou, em 2013, e outra em Pequim, dois anos depois.

Doha ainda alimentava a chance de abrigar o Mundial de Atletismo de 2017 depois de o Catar ter vencido a disputa para receber a Copa do Mundo de 2022. Na eleição desta sexta, porém, Londres recebeu 16 votos, contra 10 de Doha, enquanto um eleitor se absteve.

Sebastian Coe, que é um vice-presidente da Iaaf e liderou a candidatura de Londres para a Olimpíada de 2012, comemorou mais uma grande vitória obtida pela cidade no mundo esportivo. "Nós temos os Jogos Olímpicos de 2012, o Mundial de Atletismo em 2017 e campeonatos mundiais em praticamente todos os outros esportes", ressaltou.

Londres investiu um total de 486 milhões de libras (cerca de US$ 780 milhões) na construção do seu futuro Estádio Olímpico, que com a vitória desta sexta-feira deverá manter a sua pista de atletismo pelos próximos anos, embora o futuro administrador do local ainda não esteja definido.