Londres celebra marca de 1 ano para início dos Jogos Olímpicos 2012

LONDRES - Exatamente 1 ano antes da cerimônia de abertura, já está quase tudo pronto para os Jogos Olímpicos de Londres. Nesta quarta-feira, começa a contagem regressiva para o início do evento, marcado para acontecer no dia 27 de julho de 2012, e não faltam motivos para comemorar. O sucesso na preparação é o principal deles, com as obras bem encaminhadas, quase todos os ingressos vendidos e uma grande operação de segurança em andamento.

"Londres está dentro do tempo e do orçamento previsto, com uma grande qualidade na preparação. Estou muito feliz que tudo esteja acontecendo da maneira prevista", declarou o presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), Jacques Rogge, ao elogiar a eficiência britânica.

O sucesso na preparação é tão grande que, mesmo a um ano para o início dos Jogos, os cinco complexos permanentes para o evento já estão finalizados. Além disso, o Comitê Organizador tem se mantido dentro do orçamento, fato importante para diante da crise econômica na Europa.

"Estamos com 90% pronto em termos de construção, e este tem sido um grande ano para nós", afirmou o chefe do Comitê Organizador da Olimpíada, Sebastian Coe. "Isso, nem remotamente, significa que estamos em um estágio no qual poderíamos receber os Jogos amanhã."

De fato, ainda há diversos procedimentos a serem tomados. Alguns locais de prova precisam ser equipados; as pistas de atletismo, colocadas nos estádios; a tecnologia para transmissão, instalada; além de eventos esportivos para teste, realizados.

Se alguns detalhes precisam ser acertados, os principais complexos esportivos, no entanto, já estão prontos. O Estádio Olímpico, o velódromo, a arena que receberá os jogos de handebol e o centro de imprensa já foram finalizados.

E o parque aquático será inaugurado oficialmente nesta quarta-feira, em cerimônia que comemorará a contagem regressiva para a Olimpíada e será realizada na tradicional Trafalgar Square, na capital inglesa. Durante o evento, Jacques Rogge convidará oficialmente os atletas para os Jogos e o saltador britânico Tom Daley dará o primeiro mergulho na piscina olímpica.

Com o sucesso na preparação, a preocupação do Comitê Organizador passa a ser em relação à segurança. O governo britânico já classificou como "alto" o risco de ataque terrorista durante o evento. Um dia após Londres ser confirmada como sede dos Jogos Olímpicos, em 2005, a cidade foi alvo de ataques suicidas, que mataram 52 pessoas.

"Londres já está preocupada com a questão da segurança muito antes de ser confirmada como sede", disse o presidente do COI. "É um país no qual as forças de segurança são muito bem treinadas. Não é só a segurança física dos atletas na Vila Olímpica. Há também a vigilância na internet e colaboração de diferentes agências de diversos países. Há muita inteligência disponível."

Grandiosidade. A Olimpíada de Londres receberá 10.500 atletas de mais de 200 países, distribuídos em 26 modalidades esportivas. Serão 5 mil dirigentes e técnicos, além de 20 mil profissionais de imprensa. Para tudo isso, foram construídos cinco novos complexos permanentes e dois temporários.

Enquanto Londres já está praticamente pronta para a Olimpíada, o Brasil também se prepara para o evento. No total, 50 atletas brasileiros de seis modalidades já garantiram vaga nos Jogos de 2012. "A cada edição dos Jogos Olímpicos o Brasil vem ampliando sua participação no número de atletas e também no número de modalidades. Vamos torcer para que essa tendência se repita em Londres", disse o superintendente executivo de esportes do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Marcus Vinícius Freire.