Londres conclui primeira instalação feita para Olimpíada de 2012

Kirsty Wigglesworth/AP

Local da competição foi construído no tempo e com o orçamento previstos

BROXBOURNE, Inglaterra - O primeiro local de competições construído para os Jogos Olímpicos de Londres/2012 ficou pronto, quando faltam mais de 18 meses para o início do evento. Nesta quinta-feira, o Lee Valley White Water Center, que receberá a disputa da canoagem slalom, foi oficialmente inaugurado.

Veja também:

COB inaugura centro de treinamento do tae kwon do

Crianças ganharão 125 mil ingressos para Olimpíada de Londres

A princesa Anne, membro do Comitê Olímpico Internacional, assistiu ao primeiro teste no local, que custou 31 milhões de libras (cerca de 83 milhões de reais) e fica em Broxbourne, 19 quilômetros ao norte do Parque Olímpico. O Lee Valley White Water Center, que vai receber a canoagem slalom por cinco dias, foi concluído no tempo e com o orçamento previstos.

"Muitos Jogos anteriores foram prejudicados por atrasos na entrega, abertura dos locais de competição muito perto dos Jogos ou algo não funcionando de uma forma ou de outra", disse Hugh Robertson, ministro da Olimpíada. "Este é um exemplo fantástico do que aparece quando você faz o certo".

Com a instalação pronta, está garantido que o legado prometido se concretizará. O Lee Valley White Water Center será aberto para o público, que poderá utilizá-lo como forma de lazer, em abril. A raia olímpica tem 300 metros de extensão e haverá uma instalação temporária para 12 mil espectadores.

A partir do próximo ano será também a base de treinamento da equipe britânica e vai sediar um evento teste. A meta da Inglaterra é conquistar três medalhas na canoagem slalom, sendo duas de ouro.