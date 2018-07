Londres ensina Rio como deixar legado

RIO - Em visita ao Rio, o presidente do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Londres, Sebastian Coe, deixou clara a distância entre seu país e o Brasil quando o assunto é o legado de um grande evento esportivo. Depois de um dia intenso, em que esteve com jovens atletas na Favela da Rocinha e conheceu as instalações do Parque Aquático Maria Lenk, Coe concedeu entrevista coletiva na sede do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) e surpreendeu ao contar que a Inglaterra vai organizar nos próximos 10 anos campeonatos mundiais de todos esportes olímpicos.

"Até 2022, só não vamos ter em nosso país o Mundial de Futebol. Fora isso, já fechamos esse calendário amplo com todos os outros esportes, a começar pelos Mundiais de Natação, Atletismo e Hóquei sobre grama", declarou Coe, sentado ao lado do presidente do COB, Carlos Arthur Nuzman. "Assim, vamos dar uma ampla agenda às nossas instalações esportivas."

O dirigente inglês, bicampeão olímpico de atletismo nos 1.500m, em 1980 (Moscou), e em 1984 (Los Angeles), disse ainda que há vários projetos de ocupação de instalações permanentes e provisórias por comunidades pobres da periferia de Londres. "Vamos mudar o panorama da cidade, notadamente da parte mais ao norte de Londres."

Segundo ele, 40 mil empregos foram criados diretamente com as obras de infraestrutura para a realização dos Jogos. Hoje, há 3.500 pessoas trabalhando no Comitê Organizador. "Vários dos escolhidos estavam desocupados e são moradores dessas áreas mais carentes."

O ex-atleta disse ainda que as 24 mil escolas do Reino Unido estão envolvidas no projeto olímpicos, com programas específicos. "Há uma política esportiva e social conjunta, com investimento na rede hospitalar, por exemplo.

O orçamento dos Jogos de Londres equivale a R$ 32,25 bilhões (R$ 26,54 bilhões em infraestrutura e R$ 5,71 bilhões em planejamento e operação). É superior ao orçamento oficial dos Jogos do Rio 2016, que é de R$ 25,94 bilhões.

TOCHA

Os organizadores dos Jogos de Londres anunciaram a rota detalhada do revezamento da tocha olímpica, que terá um percurso de 12.875 quilômetros e vai durar 70 dias. Ao todo, 7.300 pessoas vão carregar a chama olímpica pela Grã-Bretanha e Irlanda a partir de 19 de maio.

O Brasil será representado no evento pelo jovem estudante alagoano Luan Celi, de 17 anos. Ele integra um projeto coordenado por três entidades internacionais.