Londres inaugura sistema de luz do Estádio Olímpico O sistema de iluminação do Estádio Olímpico de Londres, que sediará os Jogos de 2012, foi acionado pela primeira vez nesta segunda-feira, pelo primeiro-ministro inglês David Cameron. A cerimônia contou também com o prefeito da cidade, Boris Johnson, e o chefe do comitê organizador da Olimpíada, Sebastian Coe.