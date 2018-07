Londres investiga casos de propina após escândalo que tirou técnico da seleção

A polícia de Londres anunciou nesta sexta-feira que abriu uma investigação para tratar de casos de propina no futebol nacional. A decisão foi tomada após um escândalo denunciado pela imprensa local e que resultou na saída do técnico Sam Allardyce da seleção inglesa.

Os investigadores não informaram quais os nomes que estão sendo alvos do inquérito por crime econômico. Em comunicado, limitaram-se a revelar que estão "revisando materiais reunidos por uma investigação recente do jornal Daily Telegraph sobre a suspeita de corrupção no futebol".

No fim de setembro, o Daily Telegraph divulgou uma filmagem na qual o técnico Sam Allardyce aparecia falando sobre formas de burlar as regras para transferências de jogadores no país. Somente um dia depois, o escândalo resultou na demissão do treinador, que havia assumido o cargo na seleção nacional um mês antes e a comandou em apenas uma partida.

Apesar disso, a polícia londrina se apressou em informar que Allardyce não é um dos alvos desta investigação. "Ele recebeu uma carta nossa dizendo que ele não é parte da investigação", explicou.

Allardyce, aliás, não foi o único alvo das acusações do Daily Telegraph. Ex-atacante do Chelsea e do Atlético de Madrid, Jimmy Floyd Hasselbaink, na época técnico do Queens Park Rangers, foi filmado recebendo uma proposta de 55 mil libras para burlar as regras de transferência do país. Outro alvo foi Tommy Wright, que acabou demitido do cargo de auxiliar do Barnsley por causa do escândalo.