Londres pode enfrentar caos no trânsito durante Jogos Olímpicos

LONDRES - A semana de abertura da Olimpíada de Londres em julho tem todos os ingredientes para transformar o trânsito em um caos, advertiu na quarta-feira um relatório analisando os níveis esperados de congestionamento na capital.

O relatório feito pela empresa que dá informações do tráfego em tempo real, a Inrix, previu que os moradores de Londres enfrentarão 33 por cento de aumento nos níveis de congestionamento.

A cerimônia de abertura no Estádio Olímpico na sexta-feira, 27 de julho, coincide com o fim do período escolar e o início de uma das férias mais movimentadas do verão britânico.

A disputa do ciclismo de estrada masculino, com o britânico Mark Cavendish despontando como favorito para conquistar a primeira medalha de ouro para a equipe da casa, ocorrerá no sábado nas vias públicas pelo sudoeste de Londres e nos condados vizinhos.

"Um dos fins de semana mais movimentados para a saída das férias, a cerimônia de abertura das Olimpíadas e a corrida de ciclismo de estrada para homens formam uma tempestade perfeita no trânsito", afirma o autor do relatório, Greg Hallsworth.

"São esperadas quase 100 mil pessoas para a cerimônia de abertura, com dezenas de milhares de visitantes antecipando sua ida ao Hyde Park e ao Victoria Park.

"Isso, combinado com os milhares de vias fechadas para o evento de ciclismo de estrada masculino, sem dúvida criará um enorme stress sobre as redes rodoviárias da Grã-Bretanha."

A Inrix previu que as viagens de aproximadamente uma hora na Grande Londres levarão ao menos 12 minutos a mais durante os Jogos. Os atrasos serão ainda maiores nos pontos de congestionamento conhecidos.

"As pessoas viajando nas regiões dos Jogos devem planejar ao menos 20 minutos a mais para os seus trajetos", acrescentou o relatório.

A hora do rush provavelmente começará 90 minutos mais cedo do que o comum durante os Jogos no começo de agosto. O pico do trânsito matinal poderá ocorrer a partir das 5h30.