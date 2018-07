Londres promove 'Olimpíada Cultural' para 2012

Os organizadores dos Jogos Olímpicos de 2012, que serão em Londres, anunciaram nesta terça-feira as atrações da "Olimpíada Cultural", festival que será realizado paralelamente à disputa da importante competição esportiva. A atriz Cate Blanchett, o autor Toni Morrison e o músico Damon Albarn estão na lista de convidados para o evento.

Os idealizadores da "Olimpíada Cultural" esperam atrair um total de 3 milhões de pessoas para os mais de 1.000 eventos do festival que terá duração de 12 semanas entre 21 de junho e 9 de setembro de 2012, data em que será encerrada a Olimpíada Paraolímpica de 2012.

"O talento artístico do Reino Unido e todos os continentes farão parte desta celebração única", afirmou o ex-atleta Sebastian Coe, presidente do Comitê Organizador dos Jogos de Londres. "O festival terá um papel enorme no sentido de garantir que todos possam fazer parte do maior espetáculo da Terra", reforçou.

O festival cultural criado pelos organizadores da Olimpíada de Londres tem como objetivo encorajar pessoas que não possuem ligação direta com a competição ou não tenham interesse em esportes a se envolver de alguma forma com os Jogos Olímpicos.