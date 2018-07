Londres quer juntar celebridades nas duplas

A Federação Internacional de Tênis (ITF) faz esforço para atender a pedido do Comitê Olímpico Internacional (COI) e rechear o torneio olímpico de Londres, ano que vem, de duplas mistas.

É a primeira vez que o tênis terá uma competição desses moldes nos Jogos - no circuito mundial, só há duplas mistas nos quatro torneios de Grand Slam. E pode ser a última, se o formato não atrair público para o All England Club, onde vão ocorrer as disputas do tênis na Olimpíada.

O anúncio da novidade já levou à formação de pelo menos uma dupla de astros. Os americanos Serena Williams e Andy Roddick, ambos ex-número 1 do mundo, já confirmaram dobradinha nos Jogos.

"Quando soube da novidade não demorei nem meia hora para ligar para a Serena", conta o americano, atual 10.º colocado do ranking mundial. "Não desliguei o telefone até conseguir convencê-la."

As duplas mistas, que costumam valer mais pelo divertimento do que pela competição propriamente dita, valeriam medalha olímpica, coisa que poucos tenistas possuem - até porque o tênis só voltou a ser esporte olímpico em 1988.

Roger Federer, que tem uma medalha de ouro em duplas nos Jogos de Pequim/2008, convidou a compatriota Martina Hingis para formar uma parceria. A suíça, de 30 anos, tem jogado apenas torneios de veteranos.

"Um pessoal da equipe dele me perguntou o que eu achava da ideia", confirma Hingis. "Sinceramente, não sei ainda. Precisaria voltar ao circuito, fazer alguns jogos para treinar."

Quem viu Hingis, dona de cinco títulos de Grand Slam em simples e nove em duplas, atuar entre os veteranos em Roland Garros e Wimbledon este ano diz que ela continua jogando em alto nível. A ex-número 1 do mundo precisaria, no entanto, voltar a jogar profissionalmente por pelo menos três meses antes dos Jogos. É o tempo mínimo que um tenista precisa para passar pelos controles antidoping.

Hingis deveria também figurar bem no ranking mundial - só serão aceitas 64 inscrições em cada chave de simples, com limite de quatro tenistas por país.

Mas a ITF também poderia oferecer um dos oito convites que tem à disposição para a suíça. Pelo poder midiático da ex-tenista e o prestígio de Federer, não seria difícil de duvidar.

Outra dupla que pode reaparecer em Londres é a dos amigos de infância Novak Djokovic e Ana Ivanovic. Os sérvios já atuaram juntos na Copa Hopman deste ano e não escondem que gostariam de repetir a parceria.