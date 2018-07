Londres reduz gastos em construções para Jogos-2012

De acordo com o comunicado divulgado pelo governo inglês, o prazo máximo para entrega das obras será cumprido. As construções de praças esportivas e infraestrutura, como a Vila Olímpica, já estão 83% completas.

A arena para as competições de handebol deverá ser a última a ser finalizada. De acordo com o ministro do Esporte inglês, Hugh Robertson, o comitê organizador "manteve seu foco nos gastos, garantindo eficiência através de seu programa".